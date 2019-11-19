640 человек эвакуированы из-за пожара в школе в Жезказгане
ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – 640 человек эвакуированы из-за пожара в школе в Жезказгане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
«В 11:39 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в СОШ №3 города Жезказгана. К моменту прибытия пожарных подразделений в кабинете труда происходило горение частей токарных станков, мебели, деревянного пола и оконного блока. Принятыми мерами огонь локализован в 12:03 и ликвидирован в 12:10. Площадь пожара составила 60 кв. метров», - сообщил официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов.
По его информации, еще до прибытия служб пожаротушения работниками школы эвакуировано 640 человек, в том числе 570 учащихся. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки. В тушении пожара были задействованы 15 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники ДЧС Карагандинской области. Сотрудниками полиции произведено оцепление территории школы.
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