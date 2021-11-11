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64 врача получат квартиры в Алматинской области до конца года

11 Ноября 2021 19:10
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64 врача получат квартиры в Алматинской области до конца года

НУР-СУЛТАН. КАИНФОРМ – Аким Алматинской области Амандык Баталов рассказал, как в регионе решается проблема дефицита врачей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В сфере здравоохранения в текущем году введены три сельские врачебные амбулатории, всего строятся семь объектов», - сказал Амандык Баталов на брифинге в СЦК.

Он заверил, что также решается и жилищный вопрос для медработников.

«Для ликвидации дефицита врачей решается жилищный вопрос медработников. С начала года им предоставлено 127 квартир, до конца года жилье получат еще 64 врача», - заключил аким.

Ранее А. Баталов рассказал о проводимой в регионе работе по сдерживанию цен на продовольственные товары. По его словам, для формирования стабфонда и льготного кредитования выделено 3,7 млрд тенге. Из них 3 млрд тенге направлено на льготное кредитование субъектов предпринимательства по ставке 0,01% и 700 млн тенге на закуп около 9 тыс. тонн продукции.



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#Алматинская область   #Акимат   #Здравоохранение   #Жилье  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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