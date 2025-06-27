64 школы построены на средства, изъятые у коррупционеров — Антикор

Как сообщил старший следователь управления финансовых расследований, поиска и возврата активов Максат Имангазин, с момента создания в 2022 году Фонда поддержки инфраструктуры образования в него поступило 153,3 млрд тенге.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

— В рамках этих средств запланировано строительство 89 школ, из них 64 уже введены в эксплуатацию. Только в этом году будет построено еще 28 школ, общий охват составит порядка 100 тысяч детей, — сообщил Имангазин.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

По его словам, значительная часть средств была изъята по делам о хищении бюджетных средств, взяточничестве и мошенничестве. Все суммы, взысканные в рамках уголовных дел, направляются в государственный бюджет, откуда затем перераспределяются на социально значимые цели.

— Антикоррупционная служба ушла от палочной системы. Мы придерживаемся принципа follow the money — «следуй за деньгами». С 2022 года в доход государства возвращено активов на сумму свыше 1 триллиона тенге, — отметил он.

Имангазин уточнил, что громкие уголовные дела и фамилии фигурантов публикуются в открытом доступе — в частности, в официальном телеграм-канале агентства.

— Все громкие дела последних лет, которые получили огласку, — это дела, по которым возвращённые средства уже пошли на строительство школ и других объектов социальной инфраструктуры, — подчеркнул он.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

В том числе, 29 школ из построенных или запланированных объектов расположены в сельской местности. Работа по возврату активов, а также их целевому и прозрачному использованию, остаётся в зоне постоянного контроля антикоррупционной службы.