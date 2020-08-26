64 родителя наказаны за ночные прогулки детей в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – 64 родителя наказаны за ночные прогулки детей в Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудники ювенальной полиции Железинского района усилили проверки проблемных адресов частного сектора. В фокусе внимания – многодетные семьи и родители детей, состоящие на учёте в полиции», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

По словам полицейских, участковые инспекторы полиции по делам несовершеннолетних проверяют условия проживания детей, проводят профилактические беседы о недопустимости правонарушений. Ювенальные полицейские делают это для того, чтобы вовремя пресечь преступления и правонарушения со стороны подростков и в их отношении.

«Проводятся рейды по выявлению неблагополучных семей. Проверяем семьи, которые состоят на учёте как неблагополучные, - добавила старший участковый инспектор по делам несовершеннолетних Алмагуль Балтабаева. - Разъясняем законодательство: Уголовный, Уголовно-процессуальный, Административный кодексы. Разъясняем правила противопожарной безопасности, дорожной безопасности».

С начала года полиция за нахождение несовершеннолетних ночью вне дома и в развлекательных заведениях наказала 64 законных представителя. За ненадлежащее воспитание своих детей наказали девять родителей, а пять неблагополучных семей поставили на учёт.