64 пожара случились в Павлодарской области с начала апреля

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области в выходные дни произошли одиннадцать пожаров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала пожароопасного периода на территории государственного лесного фонда области произошло 64 пожара, общая площадь которых составила 1636,7 гектара», - сообщили журналистам в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области со ссылкой на исполняющего обязанности начальника ДЧС Самата Асаинова.

Материальный ущерб, причинённый огнём, превысил одиннадцать миллионов тенге.

«За прошедшие выходные в лесах области произошло одиннадцать пожаров, предварительной причиной которых послужили грозовые разряды, - сказал Самат Асаинов. - Основное количество пожаров зарегистрировано на территории резервата «Ертис Орманы». Здесь произошло девять пожаров, в том числе горения одиночно стоящих деревьев. Предварительная площадь пожаров составляет более 150 гектаров; сюда входят горение сухой травы и лесных культур - сосны и карагача».

И.о. начальника департамента по ЧС отметил, что сейчас утверждается областная комиссия для расследования причин, установки ущерба и площади пожаров. В ликвидации пожара в резервате задействовали 18 единиц техники, один вертолет МИ-2 и 48 человек личного состава. Он отметил, что, несмотря на ранее сделанное заявление от том, что купальный сезон начнётся десятого июня, пляжи ещё не доступны для купания.

«Местные исполнительные органы провели работы по обустройству пляжей, - сказал Самат Асаинов. - Сотрудники оперативно-спасательного отряда обучили 115 общественных спасателей, которые будут дежурить на коммунальных и частных пляжах».

С начала года в водоёмах Павлодарской области зарегистрирована гибель восьми человек.