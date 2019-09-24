64 подростка задержали в Таразе за безнадзорность в ночное время
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Операцию «Дети в ночном городе» провели полицейские Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.
«7 рейдов в местах концентрации молодежи и подростков организованы совместно с прокуратурой города Тараза, управлением образования и общественным молодежным объединением «Жастар саясаты», - пояснили в ведомстве. – По результатам за административные правонарушения доставлены 69 подростков. Из них трое - за употребление спиртными напитками, 14 - за бродяжничество и попрошайничество (10 из них помещены в ЦАН) и 64 несовершеннолетних - за безнадзорность в ночное время».
Помимо этого, в ходе рейдов выявлено 73 административных правонарушения. В том числе составлено 59 протоколов по частям 2, 3 статьи 442 КоАП РК (нахождение в ночное время несовершеннолетних вне жилища без сопровождения законными представителями).
В рамках акции сотрудники ювенальной полиции в четырех колледжах областного центра провели лекции и беседы, нацеленные на повышение правовой грамотности.
«Подобные рейды «Дети в ночном городе» проходят в Таразе в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Нулевая терпимость». Задействован личный состав отделения и группы ювенальной полиции местной полицейской службы управления полиции города Тараза. Мероприятия направлены на профилактику преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.
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