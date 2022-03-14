08:00, 14 Март 2022 | GMT +6
64 новых случая заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 64 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Всего в стране подтверждено 1 304 506 случая, из них:
в городе Нур-Султан – 8,
в городе Алматы – 31,
в городе Шымкент – 1,
в Акмолинской области – 1,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 4,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 1,
в Жамбылской области – 1,
в ЗКО – 0,
в Карагандинской области – 1,
в Костанайской области – 2,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 1,
в СКО – 12,
в Туркестанской области – 1.