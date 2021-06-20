64 незаконных мигрантов выдворили из Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице с 7 по 16 июня текущего года полицейские Нур-Султана проводят оперативно-профилактическое мероприятие. На территории города усилены наряды полиции, проводятся рейды по выявлению незаконных мигрантов и нарушителей, своевременно незарегистрированных в органах внутренних дел, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

С начало ОПМ миграционной службой к ответственности привлечено около 1400 иностранцев, за нарушения правил пребывания в Республике Казахстан. 274 граждан РК, принимающие иностранцев и лиц без гражданства привлечены к административной ответственности за нарушения установленных правил пребывания. За незаконное осуществление иностранцами трудовой деятельности оштрафовано 53 работодателя.

Также сотрудники выявляют и отправляют из страны иностранцев и лиц без гражданства, не исполнивших решение суда о выдворении. С начала ОПМ из страны принудительно выдворено 64 незаконных мигрантов, являющихся гражданами приграничных государств.

За один день полицейскими принудительно выдворены из страны двое граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана. Ранее в отношении незаконных мигрантов вынесено постановление суда о выдворении за пределы РК.