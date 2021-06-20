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    08:44, 20 Июнь 2021 | GMT +6

    64 незаконных мигрантов выдворили из Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице с 7 по 16 июня текущего года полицейские Нур-Султана проводят оперативно-профилактическое мероприятие. На территории города усилены наряды полиции, проводятся рейды по выявлению незаконных мигрантов и нарушителей, своевременно незарегистрированных в органах внутренних дел, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

    С начало ОПМ миграционной службой к ответственности привлечено около 1400 иностранцев, за нарушения правил пребывания в Республике Казахстан. 274 граждан РК, принимающие иностранцев и лиц без гражданства привлечены к административной ответственности за нарушения установленных правил пребывания. За незаконное осуществление иностранцами трудовой деятельности оштрафовано 53 работодателя.

    Также сотрудники выявляют и отправляют из страны иностранцев и лиц без гражданства, не исполнивших решение суда о выдворении. С начала ОПМ из страны принудительно выдворено 64 незаконных мигрантов, являющихся гражданами приграничных государств.

    За один день полицейскими принудительно выдворены из страны двое граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана. Ранее в отношении незаконных мигрантов вынесено постановление суда о выдворении за пределы РК.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
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