64 младенца умерли в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За полгода в Атырауской области зарегистрировано 64 случая младенческой смертности. Об этом в ходе брифинга сообщил руководитель областного управления здравоохранения Кайсар Абдалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За первые 6 месяцев текущего года в нашей области зарегистрировано 64 случая младенческой смертности - детей в возрасте до 1 года. По сравнению с таким же периодом прошлого года смертность среди новорожденных снизилась в пять раз. В 2023 году количество родившихся детей составило 7973 ребенка. Это немного меньше, чем в 2022 году - 8080 детей», - сообщил Кайсар Абдалиев.

Пояснив, что в 70% случаев смертности среди новорожденных причиной является синдром внезапной младенческой смертности, в 8% - врожденный дефект, в 6% - респираторные заболевания и отравления, 3% приходится на инфекционные и паразитарные заболевания и другие причины.