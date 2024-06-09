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    05:55, 09 Июнь 2024 | GMT +6

    64-летнюю пациентку избавили от опухоли головного мозга в Караганде

    64-летнюю пациентку избавили от опухоли головного мозга в Караганде
    Фото: акимат Карагандинской области

    Сложнейшую операцию провели нейрохирурги карагандинской многопрофильной больницы им. Макажанова. Они избавили 64-летнюю пациентку от опухоли головного мозга, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Такие операции доступны больным как по гарантированному объёму бесплатной медицинской помощи, так и в системе обязательного социального медицинского страхования.

    – У меня была онкология третьей степени, рак яичника. Последние полгода голова всё время болела, иногда не могла двигать руками. Обнаружили метастазы в головном мозге. Направили на операцию в эту клинику, – рассказала Кулнар Н.

    Пациентка поступила 28 мая, и на следующий день её прооперировали.

    – При удалении опухоли мы использовали интраоперационный нейромониторинг. Эта передовая технология во всём мире – «золотой стандарт» при проведении операции на центральной нервной системе. Она позволяет контролировать потенциалы головного мозга во время вмешательства, – пояснил заведующий нейрохирургическим отделением Нурлан Жумадилов.

    По его словам, каждый конкретный случай уникален, и всегда ради жизни пациента нужно индивидуально принимать взвешенное решение.

    В этом случае опухоль была небольшой, но существовал риск смерти от отёка мозга.

    Пациентка после операции уже идёт на поправку, ей предстоит реабилитационный курс.

    Теги:
    Здравоохранение Регионы Карагандинская область Караганда
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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