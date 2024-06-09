64-летнюю пациентку избавили от опухоли головного мозга в Караганде

Сложнейшую операцию провели нейрохирурги карагандинской многопрофильной больницы им. Макажанова. Они избавили 64-летнюю пациентку от опухоли головного мозга, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Такие операции доступны больным как по гарантированному объёму бесплатной медицинской помощи, так и в системе обязательного социального медицинского страхования.

– У меня была онкология третьей степени, рак яичника. Последние полгода голова всё время болела, иногда не могла двигать руками. Обнаружили метастазы в головном мозге. Направили на операцию в эту клинику, – рассказала Кулнар Н.

Пациентка поступила 28 мая, и на следующий день её прооперировали.

– При удалении опухоли мы использовали интраоперационный нейромониторинг. Эта передовая технология во всём мире – «золотой стандарт» при проведении операции на центральной нервной системе. Она позволяет контролировать потенциалы головного мозга во время вмешательства, – пояснил заведующий нейрохирургическим отделением Нурлан Жумадилов.

По его словам, каждый конкретный случай уникален, и всегда ради жизни пациента нужно индивидуально принимать взвешенное решение.

В этом случае опухоль была небольшой, но существовал риск смерти от отёка мозга.

Пациентка после операции уже идёт на поправку, ей предстоит реабилитационный курс.