64-летний казахстанец отправился на велосипеде в Париж

Житель Мангистауской области Раббим Борашев отправился в велопутешествие на Летние Олимпийские игры, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на областной Центр общественных коммуникаций.

Раббим Борашев - уроженец Бейнеуского района. Мужчине 64 года. До пенсионного возраста он работал в строительной сфере. В последние годы увлекся велосипедом и даже участвовал в нескольких велосипедных гонках.

По его словам, для того, чтобы добраться до Парижа на велосипеде, требуется особая подготовка. По плану он пересечет территорию 7 государств и преодолеет 5000 километров.