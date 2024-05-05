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    01:57, 05 Май 2024 | GMT +6

    64-летний казахстанец отправился на велосипеде в Париж

    Раббим Борашев
    Фото: facebook.com/cok.mangystau

    Житель Мангистауской области Раббим Борашев отправился в велопутешествие на Летние Олимпийские игры, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на областной Центр общественных коммуникаций.

    Раббим Борашев - уроженец Бейнеуского района. Мужчине 64 года. До пенсионного возраста он работал в строительной сфере. В последние годы увлекся велосипедом и даже участвовал в нескольких велосипедных гонках.

    По его словам, для того, чтобы добраться до Парижа на велосипеде, требуется особая подготовка. По плану он пересечет территорию 7 государств и преодолеет 5000 километров.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Франция Регионы Олимпиада Видео Мангистауская область
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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