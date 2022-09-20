64 человека заболели и 502 выздоровели от коронавируса в Казахстане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 64 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.
Из них: в городе Астане – 15,
в городе Алматы – 14,
в городе Шымкенте – 2,
в Акмолинской области – 2,
в Актюбинской области – 2,
в Атырауской области – 4,
в ВКО – 2,
в Абайской области - 2,
в ЗКО – 3,
в Карагандинской области – 6,
в Улытауской области - 3,
в Костанайской области – 5,
в Мангистауской области – 2,
в Павлодарской области – 2.
Всего в стране подтверждено 1 392 618 случаев.
Выздоровели от коронавирусной инфекции 502 человека.
в городе Астане - 47,
в городе Алматы - 12,
в Атырауской области - 4,
в ВКО - 6,
в ЗКО - 113,
в Карагандинской области - 32,
в Улытауской области - 9,
в Костанайской области - 82,
в Кызылординской области – 1,
в Павлодарской области - 51,
в СКО - 136,
в Туркестанской области - 9.
Всего в стране выздоровело 1 366 147 человека от COVID-19.