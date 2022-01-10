64 человека привлекли к ответственности за нарушение режима ЧП в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным столичного Департамента полиции, обстановка в Нур-Султане стабильная. Правоохранительными органами обеспечивается должная охрана общественного порядка и безопасности граждан. На территории столицы проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Ситуация в Нур-Султане находится под контролем, сообщили в пресс-службе Департамента полиции города. В круглосуточном режиме на шести блокпостах проверяется передвижение транспортных средств на предмет выявления подозрительных лиц и запрещенных веществ.

С начала объявления режима ЧП зарегистрировано 64 факта нарушения режима или невыполнения требований, установленных государственным органом в связи с объявленным чрезвычайным положением. Процессуальное решение в отношении виновных будет принято судом.

На территории столицы проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок» с целью стабилизации криминогенной обстановки, обеспечения общественного порядка, дорожной безопасности и своевременного предупреждения и пресечения преступлений в период чрезвычайного положения.

В этой связи проводится подворовой и поквартирный обход, идет проверка иностранных граждан, незаконно прибывших и проживающих в столице.

За сутки в городе зарегистрировано 13 преступлений, 62 дорожно-транспортных происшествий, травмированных нет. За управление автотранспортом в состоянии опьянения задержан один водитель.

В рамках ОПМ «Правопорядок» выявлено 311 административных правонарушений, среди которых 111 нарушений правил проживания, 37 фактов распития спиртных напитков в общественных местах и 47 фактов нарушений миграционного законодательства.

Кроме того, сотрудниками полиции пресечен факт нарушения комендантского часа администрацией бара «Гастробар» по улице Сембинова. В отношении недобросовестного владельца увеселительного заведения, который игнорировал меры чрезвычайного положения, возбуждено сразу два административных производства - за нарушение режима ЧП и карантина с рассмотрением вопроса изъятия лицензии на работу.

«Сохраняйте спокойствие и правопорядок в городе. Не нарушайте установленный режим комендантского часа. Любые противоправные действия будут жестко пресекаться», - обратился комендант столицы Ержан Саденов к жителям города.

Участковыми инспекторами полиции проверено 239 квартир, сдающихся в наем, 597 барачно-съемного жилья и 76 хостелов. Доставлено в полицию 161 иностранное лицо с целью проверки законности нахождения в столице.

В эти дни в основном жители проявляют понимание и поддерживают. Неравнодушные астанчане приносят горячий чай и питание стражам порядка, которые несут службу на улице. Граждане выражают признательность полицейским в сохранении порядка и безопасности.