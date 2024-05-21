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    10:22, 21 Май 2024 | GMT +6

    64 000 казахстанцев работают в сфере культуры, искусства и архивов

    Минкультуры РК
    Фото: Минкультуры РК

    День работников культуры и искусства в Казахстане был учрежден в ноябре 2013 года. В стране функционирует порядка 8 000 объектов культуры, в которых трудятся более 64 000 сотрудников. Их заработная плата по поручению Главы государства в 2023 году повысилась на 45% от уровня 2021 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минкультуры.

    Только за последние три года по всей стране отремонтировано свыше 700 и построено 168 новых объектов культуры. Впервые за 11 лет в текущем году обновлен Национальный перечень нематериального культурного наследия. В данный перечень дополнительно включено 75 элементов.

    Впервые за 30 лет учреждено почетное звание «Халық әртісі» и присвоено восьми деятелям культуры. Учреждена премия «За лучшие работы и произведения в области культуры и искусства в сфере межэтнического и межкультурного единства», присуждаемая гражданам страны и иностранных государств за лучшие произведения и (или) работы, признанные особо ценным вкладом в укрепление межкультурного и межэтнического диалога.

    В 2023 году при государственной поддержке завершено производство 18 фильмов, начатых в 2022 году, также запущены в производство 19 новых кинопроектов. В рамках творческого объедения «Казаханимация» в студиях анимации городов Анкара, Стамбул и Краков (Польша) прошли обучение 12 казахстанских студентов и специалистов в сфере анимации.

    Минкультуры РК
    Фото: Минкультуры РК
    Теги:
    Культура Казахстан Современная культура Работа Минкультуры и информации День культуры Казахское кино Искусство
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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