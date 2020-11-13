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638 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

13 Ноября 2020 08:01
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638 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 638 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 51

город Алматы - 39

город Шымкент - 4

Акмолинская область - 37

Актюбинская область - 10

Алматинская область - 16

Атырауская область - 12

Восточно-Казахстанская область - 261

Жамбылская область - 7

Западно-Казахстанская область - 30

Карагандинская область - 17

Костанайская область - 53

Кызылординская область - 2

Мангистауская область - 3

Павлодарская область - 49

Северо-Казахстанская область - 43

Туркестанская область - 4

Всего в стране выявлены 119129 заболевших.


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#Коронавирус  
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