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638 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
13 Ноября 2020 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 638 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 51
город Алматы - 39
город Шымкент - 4
Акмолинская область - 37
Актюбинская область - 10
Алматинская область - 16
Атырауская область - 12
Восточно-Казахстанская область - 261
Жамбылская область - 7
Западно-Казахстанская область - 30
Карагандинская область - 17
Костанайская область - 53
Кызылординская область - 2
Мангистауская область - 3
Павлодарская область - 49
Северо-Казахстанская область - 43
Туркестанская область - 4
Всего в стране выявлены 119129 заболевших.
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