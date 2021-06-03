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    21:37, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    638 кг наркотиков с начала года изъяли полицейские ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 638 кг наркотиков с начала года изъяли полицейские ВКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    С 1 июня по 30 октября на территории Восточно-Казахстанской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Қарасора», целью которого является выявление фактов незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, перекрытие каналов незаконной поставки дикорастущей конопли произрастающей на территориях южных регионов республики. Именно этим и обусловлено проведение операции в летне-осенний период, так как в это время происходит созревание растений содержащих наркотические вещества, а именно тетрогидроканнабинол, то есть конопли, из которой изготавливают марихуану и гашиш.

    Еще одна цель операции – выявление фактов культивирования наркосодержащих растений по ст. 300 УК РК и непринятие мер к уничтожению дикорастущей конопли в соответствии со ст. 420 КР КоАП. Для перекрытия каналов вывоза дикорастущей конопли с южных регионов и других психотропных, наркотических веществ на территории ВКО созданы четыре оперативно-мобильные группы.

    «С начала года сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП ВКО из незаконного оборота изъяли 638 кг различных видов наркотических средств. За истекший период выявлено 120 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, из них 91 факт с целью сбыта», – рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью
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