637 жителей Атырауской области привились от коронавируса за сутки

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области, где продолжается массовая вакцинация населения, за сутки прививки получили 637человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, первый компонент вакцин «Спутник V», QAZVAC и Hayat-Vax получили 637 местных жителей. Из них 15 медработников, 25 педагогов, 1 полицейский, 7 студентов, 1 сотрудник закрытого учреждения, 2 сотрудника правоохранительных органов, 4 госслужащих, 1 человек с хроническим заболеванием, 585 местных жителей.

В период с 1 февраля первым компонентом вакцин «Спутник V», QAZVAC и Hayat-Vax вакцинировано 58 324 человека. II компонентом вакцин привиты 22 330 человек.Всего в регионе функционируют 31 стационарный и 10 передвижных пунктов вакцинации. Узнать о наличии вакцин в прививочных пунктах можно по номеру колл-центра: 98 - 02 - 92.

Как ранее сообщалось, 1013 человек лечатся от COVID-19 в Атырауской области.



