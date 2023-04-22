635 предприятий Жамбылской области повысили зарплату своим сотрудникам

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – На заседании в областном акимате под председательством акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова обсудили заработную плату, условия труда, права и социальные гарантии работников, а также трудовые конфликты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе заседания трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социально-трудовых отношений были рассмотрены вопросы регулирования трудовых отношений, своевременности выплаты заработной платы, улучшения условий и охраны труда, соблюдения прав и социальных гарантий работников предприятий и организаций.

Руководитель управления инспекции труда акимата Жамбылской области Жарылкасын Айтаков доложил о мерах, принимаемых по предупреждению и разрешению социально-трудовых конфликтов и выводу предприятий из «теневой экономики»

«С начала 2023 года 635 предприятий области повысили заработную плату 18 511 работникам в среднем на 18%. На шести предприятиях выявлены задолженности по заработной плате на сумму 394,1 миллиона тенге. Суммы полностью выплачены сотрудникам, защищены трудовые права 290 работников. В регионе ведется системная работа по выводу предприятий из теневой экономики». В 2022 году узаконены трудовые отношения и выведены из теневой экономики более 4,6 тысячи работников, неформально занятых у 879 работодателей. 1 205 предприятиям направлено уведомление о необходимости соблюдения 182 статьи Трудового кодекса Республики Казахстан, по которой работодатели обязаны застраховать работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей», - пояснил руководитель областного управления инспекции труда Жарылкасын Айтаков.

О необходимо принимать меры, чтобы своевременно предупреждать и разрешать социально-трудовые конфликты на предприятиях области в своих выступлениях говорили также акимы Тараза, районов Жамбылской области, представители предприятий и организаций.

«Вопросы своевременной выдачи, а также повышения заработной платы, должны быть в центре внимания. Несмотря ни на какие трудности, предприятия обязаны, в первую очередь, своевременно выдавать зарплату сотрудникам. Во исполнение поручений Главы государства заработную плату необходимо повышать каждый год», - подчеркнул Нуржан Нуржигитов.

Аким области высказал нарекания в адрес территориального профсоюзного объединения и поручил провести анализ и переформатировать его работу. Перед ответственными лицами поставлена задача - принимать оперативные меры по локализации очагов трудовых конфликтов.

Как сообщалось ранее, в 2022 году госинспекторы труда совместно с органами прокуратуры выявили 14 компаний, задолжавших своим сотрудникам крупные суммы по зарплате - 852 млн тенге. В результате принятых мер задолженность была полностью погашена, тем самым защищены права 3 430 работников. В ходе внеплановой проверки в АО «Меркенский племенной завод» по коллективному заявлению сотрудников выявлена задолженность 20,3 млн тенге перед 109 работниками. Владелец компании оштрафован на 103 500 тенге.

В 2022 году 1 200 предприятий Жамбылской области повысили заработную плату 46 тысячам работникам в среднем на 27,1%.