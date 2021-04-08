635 фактов нарушения карантина выявили в  Нур-Султане с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане с начала года выявлено 635 фактов нарушения карантина. Об этом сообщил начальник местной полицейской службы столичного департамента полиции Арман Айтмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К нам по разным средствам связи ежедневно поступают сообщения от граждан о нарушении режима карантина объектами бизнеса. Всего с начала года выявлено 635 фактов нарушения карантина. Ночными клубами, ресторанами, кафе – 532 факта, магазинами, торговыми центрами, рынками - 51 факт, парикмахерскими и салонами красоты, саунами – 26 фактов. По всем выявленным нарушениям материалы направлены в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султана», - сообщил Арман Айтмагамбетов.

По его словам, на сегодня к ответственности привлечено 140 юридических лиц на сумму более 29 млн тенге.