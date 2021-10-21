08:26, 21 Октябрь 2021 | GMT +6
634 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии - Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 51 318 человек. В тяжелом состоянии находятся 634 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
На 21 октября лечение от КВИ продолжают получать 51 318 человек (44 971 КВИ+ и 6 347 КВИ-), из них в стационарах находится 8 851 пациент,
на амбулаторном уровне – 42 467 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 634 пациента,
в состоянии крайней степени тяжести – 165 пациентов,
на аппарате ИВЛ – 103 пациента.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1844 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.