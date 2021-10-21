634 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 51 318 человек. В тяжелом состоянии находятся 634 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

На 21 октября лечение от КВИ продолжают получать 51 318 человек (44 971 КВИ+ и 6 347 КВИ-), из них в стационарах находится 8 851 пациент,

на амбулаторном уровне – 42 467 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 634 пациента,

в состоянии крайней степени тяжести – 165 пациентов,

на аппарате ИВЛ – 103 пациента.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1844 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.