РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:26, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    634 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии - Минздрав РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 51 318 человек. В тяжелом состоянии находятся 634 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

    На 21 октября лечение от КВИ продолжают получать 51 318 человек (44 971 КВИ+ и 6 347 КВИ-), из них в стационарах находится 8 851 пациент,

    на амбулаторном уровне – 42 467 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    в тяжелом состоянии – 634 пациента,

    в состоянии крайней степени тяжести – 165 пациентов,

    на аппарате ИВЛ – 103 пациента.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1844 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:39
    Карина Ибрагимова обеспечила себе медаль Азиады
    Сегодня, 17:24
    Не умею говорить «нет» - рекомендации психолога
    Сегодня, 16:48
    Более 100 тысяч доз вакцины против гриппа закупили в Акмолинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!