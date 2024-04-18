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    17:10, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    634 нефтескважины остановили работу из-за паводков в Казахстане

    нефть
    Фото: pixabay.com

    Из приостановленных из-за весенних паводков 634 нефтескважин 440 пришлось на компанию «СНПС-Актобемунайгаз» («дочка» китайской CNPC), передает корреспондент агентства Kazinform.

    – В результате паводковой ситуации в стране в ряде нефтедобывающих предприятий в Актюбинской и Атырауской областях были приостановлены работы 634 скважин, общие потери добычи нефти составили 16 тысяч тонн. На сегодня восстановлена работа 141 скважины, все еще приостановлена добыча на 493 скважинах, из них в Актюбинской области приостановлены 489 скважин (АО «СНПС - Актобемунайгаз» 440 скважин, АО «КМК Мунай» 25 скважин, ТОО «Фирма Ада Ойл» 24 скважины), в Атырауской области - 4 скважины (АО «Эмбамунайгаз» 3 скважины, TOO «5A Ойл» 1 скважина), – проинформировали в пресс-службе Министерства энергетики РК.

    В пресс-службе добавили, что ведутся работы по восстановлению. В частности, проводятся откачка воды насосным оборудованием и агрегатами, засыпка грунтом, обесточивание и герметизация скважин. Кроме того, оказывается помощь в производстве работ по сооружению новых и укреплению существующих противопаводковых обвалований в населенных пунктах, работы по поднятию и ремонту дамб.

    Теги:
    Подтопления Атырауская область Наводнение Нефть Нефтерождение Паводки в Казахстане Актюбинская область Паводки
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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