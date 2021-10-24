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    09:38, 24 Октябрь 2021 | GMT +6

    633 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 50 683 человек. 633 пациента находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

    На 24 октября лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 50 683 человек (– 44 501 + и 6 182 КВИ - ), из них в стационарах находится – 8 741 пациент, на амбулаторном уровне – 41 942 пациента.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    • в тяжелом состоянии – 633 пациента,

    • в состоянии крайней степени тяжести – 172 пациента,

    • на аппарате ИВЛ – 112 пациентов.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1677 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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