633 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 50 683 человек. 633 пациента находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

На 24 октября лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 50 683 человек (– 44 501 + и 6 182 КВИ - ), из них в стационарах находится – 8 741 пациент, на амбулаторном уровне – 41 942 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 633 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести – 172 пациента,

• на аппарате ИВЛ – 112 пациентов.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1677 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.