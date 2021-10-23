631 пациент с коронавирусом находится в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать в Казахстане 50 869 человек. 631 пациент находится в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

На 23 октября лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 50 869 человек (– 44 687 + и 6 182 КВИ-), из них в стационарах находится – 8 750 пациентов, на амбулаторном уровне – 42 119 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 631 пациент,

• в состоянии крайней степени тяжести – 162 пациента,

• на аппарате ИВЛ – 107 пациентов.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1732 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.