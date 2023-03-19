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631 избирательный участок открылся в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
19 Марта 2023, 07:29
631 избирательный участок открылся в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в 7:00 часов открылся 631 избирательный участок. Принять участие в голосовании смогут более 384 тысяч жителей региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Петропавловске на участке № 586, расположенном в областной универсальной научной библиотеке им. С.Муканова, - 1284 избирателя.

«Впервые голосующих на участке – пять человек. Самому взрослому избирателю – 94 года. Участок готов к голосованию. Оборудованы шесть кабин для тайного голосования», - сообщила председатель избирательного участка Галина Митрофанова.

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Г. Митрофанова говорит, что обычно первыми голосовать приходит люди старшего поколения. Пенсионеров на участке – 580.

Первым проголосовавшим и впервые участвующим в выборах вручат символические подарки.

Всего в Петропавловске работают 97 избирательных участков.

В регионе по одномандатным территориальным округам зарегистрировали 53 кандидата по 15 округам областного маслихата, 53 - по 18 округам городского и 450 - по 145 округам районных маслихатов. 10 человек претендуют на депутатское кресло в Мажилисе Парламента РК.

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