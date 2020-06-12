630 бессимптомных носителей коронавируса зарегистрировано за прошедшие сутки в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За 11 июня 2020 года в Казахстане зарегистрированы 630 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

город Нур-Султан - 385 (+53)

город Алматы - 421 (+130)

город Шымкент - 395 (+30)

Акмолинская область - 30 (+2)

Актюбинская область - 60 (+16)

Алматинская область - 214 (+49)

Атырауская область - 343 (+119)

Восточно-Казахстанская область - 136 (+29)

Жамбылская область - 46 (+7)

Западно-Казахстанская область - 249 (+19)

Карагандинская область - 428 (+125)

Костанайская область - 28 (+7)

Кызылординская область - 82 (+1)

Мангистауская область - 130 (+15)

Павлодарская область - 35 (+5)

Северо-Казахстанская область - 103 (+23)

Туркестанская область - 74

Итого бессимптомных в Казахстане - 3159.