630 бессимптомных носителей коронавируса зарегистрировано за прошедшие сутки в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За 11 июня 2020 года в Казахстане зарегистрированы 630 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.
город Нур-Султан - 385 (+53)
город Алматы - 421 (+130)
город Шымкент - 395 (+30)
Акмолинская область - 30 (+2)
Актюбинская область - 60 (+16)
Алматинская область - 214 (+49)
Атырауская область - 343 (+119)
Восточно-Казахстанская область - 136 (+29)
Жамбылская область - 46 (+7)
Западно-Казахстанская область - 249 (+19)
Карагандинская область - 428 (+125)
Костанайская область - 28 (+7)
Кызылординская область - 82 (+1)
Мангистауская область - 130 (+15)
Павлодарская область - 35 (+5)
Северо-Казахстанская область - 103 (+23)
Туркестанская область - 74
Итого бессимптомных в Казахстане - 3159.
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