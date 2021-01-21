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    21:20, 20 Январь 2021 | GMT +6

    63% выпускников участвуют в ЕНТ в Северо-Казахстанской области

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области работают семь пунктов для сдачи единого национального тестирования. Из них шесть – в сельской местности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации руководителя управления образования Гульмиры Каримовой, для участия в ЕНТ подали заявление 2147 выпускников из 3405, или 63%.

    В первый день тестирование проводили в четырех пунктах: Северо-Казахстанский университет, Айыртауский, Акжарский и Жамбылский районы. Участвовали 410 выпускников.

    «Формат ЕНТ остался прежним: три обязательных предмета - математическая грамотность, читательская грамотность и история Казахстана - и два предмета профильных, по выбору абитуриентов. Количество вопросов – 120, максимальное количество баллов, которое может получить выпускник – 140. Время тестирования – четыре часа. Запуск в аудитории и тестирование проходят с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований, соблюдается пятиступенчатый режим дезинфекции, масочный режим, обязательная термометрия», - проинформировала Г.Каримова.


    В целях соблюдения мер безопасности организовали подвоз сельских школьников к местам проведения тестирования, задействовано более 200-х единиц автотранспорта.

    Проведение ЕНТ стартовало с 20-го января.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Образование
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