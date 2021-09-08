63 сотрудника органов гражданской защиты погибло за годы независимости в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько в Казахстане регистрируется ЧС природного и техногенного характера ежегодно, сообщил депутат Мажилиса Парламента РК Сергей Решетников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ежегодно в республике в среднем регистрируется более 18 тысяч ЧС природного и техногенного характера, из них 15 тысяч приходятся на пожары.

Как правило, первыми на место чрезвычайной ситуации прибывают силы службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ. Благодаря их усилиям удается локализовать горение и остановить более широкое распространение огня, сохранить жизни и имущества людей и государства», - сказал Сергей Решетников, оглашая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра на пленарном заседании палаты.

Депутат продолжил, что событие, произошедшие 26 августа текущего года на складе воинской части 28349 Министерства обороны, где произошли взрывы боеприпасов, еще раз доказывают, насколько опасна служба сотрудников ОГЗ. Пожарные одними из первых были на месте ЧС для организации тушения пожара. В результате взрыва при исполнении служебных обязанностей погибло 9 сотрудников органов гражданской защиты и 49 получили травмы различного характера.

За годы независимости Казахстана при исполнении служебных обязанностей погибло 63 сотрудника, 155 получили различные травмы и увечья различного характера.

Силы и средства МЧС находятся в постоянной востребованности и круглосуточной готовности.

«Понятно, что есть разработанные планы ликвидации ЧС глобального и регионального масштабов, правила организации тушения пожаров, в том числе в сложных условиях, но помимо возложенных на специалистов задач, есть еще одна и, думаю, самая важная задача – это снижение риска для жизни и здоровья самого личного состава. В этой связи возникает резонный вопрос: почему на практике при тушении сложных пожаров в экстремальных условиях не в полной мере применяются современные технические решения и средства, когда условия ликвидации пожара не допускают присутствия людей в непосредственной близости к очагу возгорания, так как существует прямая опасность для их здоровья и жизни. Может просто по причине их отсутствия?», - подчеркнул Сергей Решетников.

Было отмечено, что информации в МЧС РК имеются проблемные вопросы по наличию и состоянию материально-технических средств, пожарно-спасательной техники и пожарно-технического оборудования, которые требуют скорейшего решения.