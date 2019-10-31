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63 предпринимателя в столице получили гранты от государства

31 Октября 2019 18:40
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63 предпринимателя в столице получили гранты от государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 63 предпринимателя столицы стали обладателями грантов для реализации новых бизнес-идей в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020», сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

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В 2019 году обладателями государственных грантов стали 63 предпринимателя столицы. По информации городского управления по инвестициям и развитию предпринимательства по сравнению с 2018 годом количество проектов увеличилось в 2,6 раза. Тогда гранты получили 24 предпринимателя.

Гранты предоставлялись только начинающим свое дело молодым предпринимателям до 29 лет, женщинам, инвалидам и лицам старше 50 лет. Среди получивших господдержку предпринимателей – товаропроизводители, а также работающие в сфере образования, информационных технологий, швейного и печатного дела, науки, архитектуры и услуг.

Для развития малого и среднего бизнеса из республиканского бюджета на гранты выделили 128 млн тенге. Также в рамках Года молодежи, согласно «Дорожной карте бизнеса-2020», дополнительно выделили 75 млн тенге молодым предпринимателям в возрасте до 29 лет.

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Ключевые слова: Малый бизнес, Нур-Султан, Экономика,
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