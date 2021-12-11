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63 пациента с коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК
11 Декабря 2021 09:05
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 11 декабря лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 21 364 человека (–18 510+ и 2 854 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
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Из них в стационарах находятся 4 184 пациена, амбулаторно лечатся 17 180 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 326 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести – 87 пациентов,
• на аппарате ИВЛ – 63 пациента.
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