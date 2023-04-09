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63 опасных для купания участка выявили на реке Сырдарья

Жанара Мухамедиярова
9 Апреля 2023, 02:05
63 опасных для купания участка выявили на реке Сырдарья

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылординской области готовятся к купальному сезону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации на водоемах и к работе в экстренном режиме на период купального сезона этого года в постоянной готовности будут находиться 150 человек и 45 единиц техники, а также 69 человек оперативно-спасательного отряда, у которых на вооружении 23 единицы плавательных средств, 50 единиц водолазного оборудования и снаряжения, 19 единиц техники, созданы запасы горюче-смазочных материалов.

За последние 5 лет на водоемах области выявлено 63 опасных для купания участков на реке Сырдарья. На местах установлено 109 предупреждающих знаков и 55 билбордов.


Кызылординская область   МЧС   Вода   Кызылорда  
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