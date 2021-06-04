63 незаконных игорных заведения выявили в Казахстане с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирной организацией здравоохранения, лудомания или игромания официально признана патологической зависимостью. В Казахстане количество игроманов насчитывает порядка 350 тысяч. Большинство из них - подростки. Государство на постоянной основе ведет борьбу с нелегальным игорным бизнесом, тем самым ограждая население от пагубного влияния лудомании. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Так, в рамках борьбы с причинами развития игровой зависимости и незаконным игорным бизнесом, за первый квартал 2021 года в Казахстане органы по финмониторингу возбудили 49 уголовных дел.

Ликвидировано 63 незаконных игорных заведения. Из незаконного оборота изъято свыше 300 предметов в виде игровых автоматов, терминалов, покерных столов, компьютеров.

Между тем, не все терминалы вне закона. Национальный оператор лотереи имеет право на территории страны проводить розыгрыши через собственные терминалы. Они - желто-синего цвета. Обязательно наличие логотипа, номера и QR-кода.

В рамках борьбы с незаконным игорным бизнесом большую роль играют и активные граждане страны, которые направляют информацию о незаконно стоящих игровых автоматах в Агентство.

В связи с чем, Агентство по финмониторингу призывает и других граждан к содействию.

«Призываю каждого гражданина проявить социальную ответственность и сообщать о подобных фактах. Каждый из нас может оградить наших детей от пагубного влияния игровой зависимости», - отметил председатель агентства Жанат Элиманов .

«Если возле вашего места проживания или пребывания располагается игровой аппарат, можете об этом сообщить в агентство. Для этого достаточно отправить фото и адрес в личном сообщении на официальные аккаунты агентства в социальных сетях либо сообщить по телефонам доверия +7 (7172) 70-84-78. Facebook - https://www.facebook.com/afm.rk

Instagram - https://www.instagram.com/afm_rk/», -добавили в пресс-службе АФМ РК.