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    20:19, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    63 незаконных игорных заведения выявили в Казахстане с начала года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирной организацией здравоохранения, лудомания или игромания официально признана патологической зависимостью. В Казахстане количество игроманов насчитывает порядка 350 тысяч. Большинство из них - подростки. Государство на постоянной основе ведет борьбу с нелегальным игорным бизнесом, тем самым ограждая население от пагубного влияния лудомании. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

    Так, в рамках борьбы с причинами развития игровой зависимости и незаконным игорным бизнесом, за первый квартал 2021 года в Казахстане органы по финмониторингу возбудили 49 уголовных дел.

    Ликвидировано 63 незаконных игорных заведения. Из незаконного оборота изъято свыше 300 предметов в виде игровых автоматов, терминалов, покерных столов, компьютеров.

    Между тем, не все терминалы вне закона. Национальный оператор лотереи имеет право на территории страны проводить розыгрыши через собственные терминалы. Они - желто-синего цвета. Обязательно наличие логотипа, номера и QR-кода.

    В рамках борьбы с незаконным игорным бизнесом большую роль играют и активные граждане страны, которые направляют информацию о незаконно стоящих игровых автоматах в Агентство.

    В связи с чем, Агентство по финмониторингу призывает и других граждан к содействию.

    «Призываю каждого гражданина проявить социальную ответственность и сообщать о подобных фактах. Каждый из нас может оградить наших детей от пагубного влияния игровой зависимости», - отметил председатель агентства Жанат Элиманов .

    «Если возле вашего места проживания или пребывания располагается игровой аппарат, можете об этом сообщить в агентство. Для этого достаточно отправить фото и адрес в личном сообщении на официальные аккаунты агентства в социальных сетях либо сообщить по телефонам доверия +7 (7172) 70-84-78. Facebook - https://www.facebook.com/afm.rk

    Instagram - https://www.instagram.com/afm_rk/», -добавили в пресс-службе АФМ РК.

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