63-летнюю создательницу финансовой пирамиды осудили в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Приговором суда №2 города Костаная за организацию финансовой (инвестиционной) пирамиды и злоупотребление полномочиями осуждена жительница Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе Костанайского облсуда, в период времени с 2017 по 2019 года К., являясь руководителем ПК «Новый Дом 2017», наделила себя всеми полномочиями по единоличному руководству и контролю за целевым расходованием денежных средств ПК.

«В дальнейшем К., используя яркую рекламу о якобы выгодных условиях и программах в приобретении «дешевого жилья», создала финансовую пирамиду, заведомо зная, что предложенные ею условия являются финансово не эффективными. Для извлечения К. своей имущественной выгоды самостоятельно производила прием в ПК пайщиков без соблюдения требований Закона РК «О потребительском кооперативе», тем самым, не намереваясь выполнять в полном объеме обязательства по договорам. Уставной капитал ПК на момент открытия составлял 0 тенге, а финансовая составляющая ПК складывалась только из денег потерпевших», - сообщили в облсуде.

В итоге 63-летняя мошенница обманула и заключила письменные договоры о паенакоплении с 296 пайщиками, получив от них более 264 миллионов тенге. Причём жертвами преступницы стали жители разных регионов страны.

В итоге вина женщины доказана показаниями потерпевших, свидетелей и исследованными материалами уголовного дела.

«В ходе судебных прений прокурор просил назначить подсудимой К. наказание в виде 7 лет лишения свободы. При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельства, смягчающего ответственность - наличие у подсудимой заболевания, по которому она состоит на «Д» учете. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимой по делу не установлено. Судом К. признана виновной в организации финансовой пирамиды, злоупотреблении полномочиями, и ей окончательно назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 7 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности», - озвучили наказание в суде.

В облсуде также отметили, что приговором разрешены 120 гражданских исков, заявленных потерпевшими. Приговор в законную силу не вступил.