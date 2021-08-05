63-летняя женщина погибла в ДТП в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее Восточно-Казахстанской области скончалась 63-летняя женщина, сбитая автомобилем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению пресс-службы городского Управления полиции, дорожно-транспортное происшествие случилось вчера ночью на площади Шакарима. 24-летний водитель автомашины «ВАЗ 21103» сбил пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте.

«Получившая телесные повреждения тяжелой степени 63-летняя пострадавшая скончалась на месте происшествия», – сообщили представители ведомства.

В настоящее время по указанному факту ведется досудебное расследование по статье 345 Уголовного кодекса РК. Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.