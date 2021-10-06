63-летняя женщина погибла под завалами своего дома в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Несчастный случай произошел в городе Кокшетау, где под завалами своего собственного дома погибла 63-летняя пенсионерка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, 6 октября в 00.48 на улице Пионерской в Кокшетау произошло внезапное обрушение кровли одноэтажного частного жилого дома на площади 15 кв. м. Дом, 1950 года постройки, не был признан аварийным.

«В результате обрушения кровли под завалами обнаружен труп 63-летней хозяйки дома, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, телефонное сообщение в полицию поступило от 14-летнего внука погибшей. Мальчик рассказал, что потолок дома обрушился, в результате чего скончалась его бабушка.

Как добавили в полиции, два года тому назад в доме был пожар, после чего балку потолка связали проволокой. По предположению, какая-то из досок прогнила и произошло обрушение кровли в спальне, где и спала пенсионерка. Вместе с женщиной проживают двое внуков. Сын женщины на момент происшествия находился в командировке.

Произошедшее отнесли к категории несчастных случаев.



