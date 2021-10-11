63 крупных инфраструктурных проекта реализуют в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В рамках юбилея Независимости Казахстана в Костанайской области будет реализовано более 60 крупных инфраструктурных проектов. Часть из них - уже запущены. Подробнее о мероприятиях по празднованию 30-летия Независимости РК в Костанайской области сегодня в ходе совещания в областном акимате рассказал руководитель управления внутренней политики Марат Журкабаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках 30-летия Независимости Казахстана с начала года в Костанайской области уже проведено более 6,3 тысячи культурных, спортивных и имиджевых мероприятий.

«Также планируется реализовать 63 крупных инфраструктурных проекта. Из них 26 проектов или 41,3% уже запущены. Остальные 33 оставшихся инфраструктурных проекта планируется реализовать в период с октября по декабрь. 4 проекта или 6,3% были закрыты из-за безответственности подрядчиков, отсутствия средств», - сообщил Марат Журкабаев.

Если говорить о реализованных проектах: был открыт мост между селами Акколь и Карасу в Жангельдинском районе, строительство которого ожидалось с момента обретения независимости. Также в Костанае вручены очередникам ключи от 120 квартир. Ожидается, что до конца года будет сдано более тысячи квартир. Кроме этого, в Карасуском районе построена новая школа, капитальный ремонт - в школе района Б. Майлина. Новые спортивные комплексы построены в Рудненском, Узункольском, Житикаринском, Жангельдинском районах. Открыто новое общежитие для автотранспортного техникума.

Марат Журкабаев подчеркнул роль госструктур в реализации проектов.

«Костанайская область первой в стране провела фестиваль «Kazakhstan30 Open Fest Qostanai». В столице была организована презентация антологии «Тобол-Тургайская мелодия». Также увидели свет книги известных писателей Серикбая Оспанова и Акылбека Шаяхмета. Хотелось бы отметить и международную научно-практическую конференцию, посвященную 180-летию великого учителя Ю. Алтынсарина с участием министра образования и науки РК. В общеобразовательных школах организуются открытые уроки с участием знаменитостей на тему «Достижения Независимости», круглые столы на тему Независимости в музеях и библиотеках, мероприятия различного уровня на спортивных объектах. Например, 3 октября более 300 человек приняли участие в велопробеге, посвященном 30-летию Независимости в Костанае», - перечислил Марат Журкабаев.

Он также напомнил, что в стране стартовал республиканский марафон «Процветание села - процветание Казахстана», который направлен на чествование Человека труда, достижений региона в сельском хозяйстве.

В рамках марафона в области планируется организовать выставку сельхозпродукции, фотовыставки о достижениях сел и районов «Бұрын болды – қазір өзгерді», а также публикация серии статей о жизни районов и сел за 30 лет независимости РК.

Также, по словам Марат Журкабаева, планируется организация молодежного форума «Независимый Казахстан в четвертом десятилетии».