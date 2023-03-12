Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Актюбинская область

63 граждан Узбекистана эвакуировали на трассе в Актюбинской области

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
12 Марта 2023, 18:00
63 граждан Узбекистана эвакуировали на трассе в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Поломка автобуса произошла на трассе Карабутак – Костанай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

«12 марта в Актюбинской области на 144 участке трассы Карабутак - Костанай Айтекебийского района из-за неисправности остановился автобус. К месту вызова направили спасателей и технику.

Благодаря оперативным действиям спасателей 63 гражданина Узбекистана размещены в школе Айтекебийского района», - сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Напомним, в начале марта в Актюбинской области из снежных заносов эвакуировали 106 узбекистанцев.

Фото: пресс-служба МЧС РК


Актюбинская область   Регионы   МЧС   ДЧС   Спасение  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая