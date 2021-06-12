63 человека заразились COVID-19 в Атырауской области за сутки

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 364 жителя Атырауской области проходят лечение от коронавирусной инфекции в стационарах региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в городе Атырау подтверждено 44 случая заражения Covid-19, в результате скрининга выявлено 4 заболевших на месторождении Тенгиз.

Продолжается распространение инфекции и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 5 заболевших, в Индерском, Курмангазинском, Махамбетском районах - по два случая заражения Covid-19, в Кызылкогинском районе - 3, в Макатском районе - 1. Заболевание у 41 пациента с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 22 человек симптоматика отсутствует.

За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 112 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 537 человек, в модульной больнице - 131, во второй областной больнице – 102 пациента, во фтизиопульмонологическом центре – 17, в районных инфекционных стационарах - 69. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 45.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «желтой» зоне.

Как ранее сообщалось, 1103 жителя Атырауской области привились от КВИ за сутки.