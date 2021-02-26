63 человека спасли в непогоду в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области, где прошли снегопады и установилась аномально морозная погода, спасено 63 человека, пропавших в степи или застрявших на дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департаментом полиции, «КазАвтоЖол» совместно с департаментом по чрезвычайным ситуациям Атырауской области в связи с ухудшением погодных условий было принято решение о закрытии автодорог республиканского, областного значения по всем направлением для всех видов транспорта. Однако люди продолжали отправляться в степь или выезжали в соседние поселки.

22 февраля 2021 года в 20:17 часов поступило сообщение, что мужчина, выехавший на поиски скота, не вернулся домой. Сотрудниками отдела по ЧС Макатского района совместно с местным исполнительным органом проведена работа по мобилизации техники на поисковую работу. В результате поиска 23 февраля в 00:44 на 20-м километре железной дороги Макат - Индер был обнаружен и доставлен домой пропавший гражданин.

На дороге между селом Шокпартогай Жылыойского района и городом Кульсары автомобиль застрял в снегу. В машине находились 4 человека. В спасательных работах был задействован специальный внедорожник «Трэкол».

23 февраля в Кызылкугинском районе, в 10 км от станции Сагиз, в снежном заторе оказалось 3 грузовых и 8 легковых машин, где находились 34 человека, в том числе 5 несовершеннолетних детей. Силами департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области совместно с местными исполнительными органами были проведены работы по отбуксировке машин на очищенный участок, люди были доставлены в населенные пункты.

Аналогичная ситуация произошла в Исатайском районе, где мужчина1977 года рождения вместе с двумя сыновьями 2006 и 2007 г.р. выехал из Аккыстау и пропал. Были созданы поисково-спасательные группы. 24 февраля в 15:30 пропавшие были обнаружены силами ДЧС на расстоянии 80 км на зимовке «Насиха». Состояние было удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждались», - рассказали о нескольких случаях в пресс-службе ДЧС области.

Всего в период с 17 по 25 февраля в Атырауской области были спасены и эвакуированы в безопасное место 63 человека (58 взрослых, 5 детей), которые выезжали на поиски пропавшего скота или по другим причинам. Кроме того, оказана помощь водителям 10 автомобилей, застрявших в снегу.