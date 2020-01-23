63 человека эвакуировали из снежных заносов в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за полтора суток из снежных заносов эвакуировали 23 единицы техники и 63 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, жертв и пострадавших нет.

«Было зафиксировано 5 случаев снежных заносов. Эвакуировали 63 человека, в том числе 8 детей. По всем случаям немедленно принимались меры реагирования. Автотранспорт с людьми освобождали из снежных заносов и эвакуировали на расчищенные участки дорог. Всего при проведении аварийно-спасательных работ было задействовано 7 единиц инженерной техники и 13 человек личного состава», - проинформировали в пресс-службе.

Из-за ухудшения погодных условий - сильный ветер, низовая метель, ограничение видимости - в области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 6 участках автодорог республиканского значения и на областных дорогах, проходящих по территориям Айыртауского, Г.Мусрепова, Шал акына и Тимирязевского районов.

Обо всех изменениях на дорогах и возможных штормах жителей региона спасатели предупреждают заранее через рассылку сообщений на мобильные телефоны. Актуальную информацию можно получить через приложение «Darmen».