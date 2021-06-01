629 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 1 июня лечение от КВИ продолжают получать 26 393 человека (25 872 КВИ+ и 521 КВИ-), из них в стационарах находится – 9 984 пациента, на амбулаторном уровне – 16 409 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нерапространению Covid-19

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 629 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 148 пациентов, на аппарате ИВЛ – 95 пациентов.