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    09:15, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    629 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 1 июня лечение от КВИ продолжают получать 26 393 человека (25 872 КВИ+ и 521 КВИ-), из них в стационарах находится – 9 984 пациента, на амбулаторном уровне – 16 409 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нерапространению Covid-19

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 629 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 148 пациентов, на аппарате ИВЛ – 95 пациентов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Минздрав РК
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