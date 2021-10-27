628 больных коронавирусом в тяжелом состоянии - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 27 октября лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 49 938 человек (–43 988 + и 5 950 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министрства здравоохранения РК.

Из них в стационарах находятся 8 584 пациента, амбулаторно лечатся 41 354 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 628 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 130 пациентов,

• на аппарате ИВЛ – 101 пациент.