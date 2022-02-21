627 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 627 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане.

Всего в стране подтверждено 1 299 083 случая, из них:

в городе Нур-Султане – 31,

в городе Алматы – 203,

в городе Шымкенте – 2,

в Акмолинской области –30,

в Актюбинской области – 9,

в Алматинской области – 27,

в Атырауской области – 11,

в ВКО – 33,

в Жамбылской области – 10,

в ЗКО – 14,

в Карагандинской области – 54,

в Костанайской области – 64,

в Кызылординской области – 3,

в Мангистауской области – 4,

в Павлодарской области – 57,

в СКО – 72,

в Туркестанской области – 3.