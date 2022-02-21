Новости
627 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
21 Февраля 2022 08:00
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 627 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане.
Всего в стране подтверждено 1 299 083 случая, из них:
в городе Нур-Султане – 31,
в городе Алматы – 203,
в городе Шымкенте – 2,
в Акмолинской области –30,
в Актюбинской области – 9,
в Алматинской области – 27,
в Атырауской области – 11,
в ВКО – 33,
в Жамбылской области – 10,
в ЗКО – 14,
в Карагандинской области – 54,
в Костанайской области – 64,
в Кызылординской области – 3,
в Мангистауской области – 4,
в Павлодарской области – 57,
в СКО – 72,
в Туркестанской области – 3.
Поделиться:
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Королева Елизавета II заболела коронавирусом
- Сколько человек вакцинированы Pfizer в Казахстане
- Коронавирус: Нур-Султан и Карагандинская область перешли в «зеленую» зону
- Более 4000 казахстанцев лечатся от коронавируса в стационарах
- Более 9,3 млн казахстанцев вакцинированы от коронавируса
- 2 400 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн