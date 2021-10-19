08:25, 19 Октябрь 2021 | GMT +6
627 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 52 225 человек. 627 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
На 19 октября лечение от КВИ продолжают получать 52 225 человек (45 706 КВИ+ и 6 519 КВИ-), из них:
в стационарах находится 9 130 пациентов,
на амбулаторном уровне – 43 095 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 627 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 168 пациентов,
на аппарате ИВЛ – 96 пациентов.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1387 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.