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    08:25, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    627 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 52 225 человек. 627 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    На 19 октября лечение от КВИ продолжают получать 52 225 человек (45 706 КВИ+ и 6 519 КВИ-), из них:

    в стационарах находится 9 130 пациентов,

    на амбулаторном уровне – 43 095 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    в тяжелом состоянии – 627 пациентов,

    в состоянии крайней степени тяжести – 168 пациентов,

    на аппарате ИВЛ – 96 пациентов.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1387 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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