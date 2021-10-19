627 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 52 225 человек. 627 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

На 19 октября лечение от КВИ продолжают получать 52 225 человек (45 706 КВИ+ и 6 519 КВИ-), из них:

в стационарах находится 9 130 пациентов,

на амбулаторном уровне – 43 095 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 627 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 168 пациентов,

на аппарате ИВЛ – 96 пациентов.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1387 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.