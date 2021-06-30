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    10:45, 30 Июнь 2021 | GMT +6

    627 единиц оружия уничтожили в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские сожгли оружие, которое было конфисковано, изъято или сдано жителями региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, уничтожают незаконное оружие раз в год. До этого подлежащие уничтожению образцы хранятся в специально оборудованном помещении. Потом сотрудники управления тылового обеспечения приводят их в состояние, непригодное к производству выстрелов. Деформированное оружие в опечатанных ящиках под охраной доставляют на одно из предприятий области.

    «С момента открытия ящиков ведётся непрерывная видеофиксация — на этот раз она заняла 8 часов. В присутствии членов комиссии, в которую входят сотрудники заинтересованных подразделений, оружие было отправлено в сталеплавильную печь. Всего было переплавлено 627 единиц изъятого, добровольно сданного, найденного и конфискованного по решению суда огнестрельного оружия», - рассказали в пресс-службе.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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