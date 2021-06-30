627 единиц оружия уничтожили в СКО
По информации пресс-службы департамента полиции, уничтожают незаконное оружие раз в год. До этого подлежащие уничтожению образцы хранятся в специально оборудованном помещении. Потом сотрудники управления тылового обеспечения приводят их в состояние, непригодное к производству выстрелов. Деформированное оружие в опечатанных ящиках под охраной доставляют на одно из предприятий области.
«С момента открытия ящиков ведётся непрерывная видеофиксация — на этот раз она заняла 8 часов. В присутствии членов комиссии, в которую входят сотрудники заинтересованных подразделений, оружие было отправлено в сталеплавильную печь. Всего было переплавлено 627 единиц изъятого, добровольно сданного, найденного и конфискованного по решению суда огнестрельного оружия», - рассказали в пресс-службе.