623 бессимптомных носителя коронавируса зарегистрировано за прошедшие сутки в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За 12 июня 2020 года зарегистрированы 623 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал CORONAVIRUS2020.KZ.
город Нур-Султан - 449 (+64)
город Алматы - 615 (+194)
город Шымкент - 431 (+36)
Акмолинская область - 44 (+14)
Актюбинская область - 84 (+24)
Алматинская область - 246 (+32)
Атырауская область - 379 (+36)
Восточно-Казахстанская область - 148 (+12)
Жамбылская область - 46
Западно-Казахстанская область - 262 (+13)
Карагандинская область - 556 (+128)
Костанайская область - 31 (+3)
Кызылординская область - 92 (+10)
Мангистауская область - 155 (+25)
Павлодарская область - 41 (+6)
Северо-Казахстанская область - 107 (+4)
Туркестанская область - 96 (+22)
Итого бессимптомных в Казахстане - 3782.
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