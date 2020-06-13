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623 бессимптомных носителя коронавируса зарегистрировано за прошедшие сутки в РК

13 Июня 2020 09:02
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623 бессимптомных носителя коронавируса зарегистрировано за прошедшие сутки в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За 12 июня 2020 года зарегистрированы 623 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал CORONAVIRUS2020.KZ.

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город Нур-Султан - 449 (+64)

город Алматы - 615 (+194)

город Шымкент - 431 (+36)

Акмолинская область - 44 (+14)

Актюбинская область - 84 (+24)

Алматинская область - 246 (+32)

Атырауская область - 379 (+36)

Восточно-Казахстанская область - 148 (+12)

Жамбылская область - 46

Западно-Казахстанская область - 262 (+13)

Карагандинская область - 556 (+128)

Костанайская область - 31 (+3)

Кызылординская область - 92 (+10)

Мангистауская область - 155 (+25)

Павлодарская область - 41 (+6)

Северо-Казахстанская область - 107 (+4)

Туркестанская область - 96 (+22)

Итого бессимптомных в Казахстане - 3782.


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#Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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