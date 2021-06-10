620 жителей Атырауской области привились от Covid-19 за сутки

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от Covid-19, за сутки вакцину получили 620 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, I компонент вакцин «Спутник V», «QAZVAC» и «Hayat-Vax» получили 620 местных жителей.

Среди привившихся 11 медиков, 35 педагогов, 2 полицейских, 8 студентов, 1 сотрудник закрытого учреждения, 7 сотрудников правоохранительных органов, 6 госслужащих, 14 людей с хроническими заболеваниями, 538 местных жителей.

Всего в период с 1 февраля I компонентом вакцин «Спутник V», «QAZVAC» и «Hayat-Vax» вакцинировано 61 438 человек. II компонентом вакцин привиты 22 845 человек.

В регионе работают 31 стационарный и 10 передвижных пунктов вакцинации. Узнать о наличии вакцин в прививочных пунктах можно по номеру Колл-центра: 98 - 02 - 92.