62% трудоспособных осужденных в Казахстане обеспечены работой

— Трудозанятость — один из ключевых вопросов для уголовно-исполнительной системы. По официальной статистике, сегодня трудоустроены 62% осужденных. За последние 10 лет количество производств, открытых предпринимателями и государственными предприятиями на базе учреждений системы, выросло почти в пять раз. Сейчас функционируют 285 производственных объектов, из них 65 были запущены только в прошлом году. Важно понимать, что эти 62% — именно трудоспособные осужденные. Не все могут быть привлечены к работе: среди осужденных есть люди с инвалидностью, женщины с детьми, несовершеннолетние, — отметил Чиндалиев.

Он добавил, что работа в этом направлении продолжается. В текущем году также планируется открытие новых производственных объектов. В целях стимулирования предпринимательской активности были внесены изменения в Предпринимательский кодекс, согласно которым бизнесмены, привлекающие к труду осужденных, получили статус социальных предпринимателей.

— Это важный шаг, потому что социальные предприниматели получают налоговые льготы, доступ к грантам и субсидиям. У нас уже есть примеры: в Восточном Казахстане один из предпринимателей открыл небольшое производство в колонии и акимат выделил ему безвозмездный грант именно на привлечение к труду осужденных, — подчеркнул заместитель генпрокурора.

О том, почему прокуратура не карательный орган, можно прочитать в эксклюзивном интервью Kazinform заместителя генерального прокурора Казахстана Асета Чиндалиева здесь.