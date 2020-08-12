62 проекта представлены молодыми изобретателями на конкурсе «KazRoboProject-2020»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Конкурс научно-технических проектов «KazRoboProject» каждый год, начиная с 2016 года, выявляет юных конструкторов, талантливых, любознательных ребят со всех регионов страны. Конкурс, организуемый при поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева, является частью программы развития Федерации «КазРоботикс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

Участие в конкурсе способствует развитию творческих способностей школьников и студентов, повышает их интерес к прикладным исследованиям научно-технической направленности.

В этом году в связи с ограничительными мерами, связанными с коронавирусом, конкурс проводился в онлайн-формате. Но несмотря на это, интерес к конкурсу со стороны молодёжи не был потерян. Ведь участниками «KazRoboProject-2020» стали представители всех регионов Казахстана. На регистрацию к участию в конкурсе было подано 62 проекта (91 участник), из них 54 были допущены к онлайн-защите.

В процессе работы над проектами участники осваивают основы проектирования устройств, чтения схем, сборки роботов, программирования разработанных моделей. Они изучают основные компоненты конструкторов и их функционал. Кроме этого, ребята проводят небольшие маркетинговые исследования, совершают простейшие финансовые расчеты. Все это, несомненно, пригодится им в последующей проектной деятельности.

«Целенаправленная и системная подготовка школьного или студенческого проекта к возможному практическому использованию в реальных условиях должна привести обучающихся к пониманию основ рационализаторской деятельности, заложить базу для дальнейшего профессионального роста. Мы мечтаем, что наши ребята в будущем выберут профессии, связанные с научным, инженерно-техническим направлением, и выведут Казахстан на новый уровень развития экономики», - считает Жекеева Айжан, президент Федерации «КазРоботикс».

Создаваемые ребятами проекты - это прикладные творческие работы, ориентированные на создание технического устройства (роботизированного устройства, микропроцессорной системы), приносящего ощутимую пользу для решения конкретной проблемы.

Конкурс проводился в двух возрастных группах: 10-15 лет и 16-21 год, а также в двух номинациях в каждой возрастной группе: «Концепт» и «Прототип». Концепт – это макет устройства, собранный для демонстрации идеи проекта и логики процессов. Прототип – это более «зрелая» модель устройства, выполняющая поставленную задачу в условиях, приближенным к реальному использованию.

Команды-участники состоят из двух человек, у которых имеется научный руководитель.

В настоящее время компетентным жюри проводится отбор авторов лучших работ, презентованных в онлайн-режиме.

Церемония награждения победителей конкурса состоится в сентябре текущего года.