62 плантации культивируемой конопли ликвидированы в трех областях РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По итогам операции «Карасора» выявлено 383 факта сбыта, 162 незаконного хранения наркотиков, 233 культивирования конопли. Об этом на онлайн брифинге рассказал начальник департамента по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел РК Тлеген Маткенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Завершена масштабная операция «Карасора», которая проводится ежегодно с июня по октябрь. Её основными целями являются противодействие культивированию, заготовке и вывозу конопли из южных регионов страны, а также пресечение деятельности организованных преступных групп, специализирующихся на распространении наркотиков, в том числе их новых видов. По итогам операции выявлено 830 преступлений, в том числе 383 факта сбыта, 162 незаконного хранения наркотиков, 233 культивирования конопли. Ликвидирована деятельность трех ОПГ, в отношении которых возбуждено 7 уголовных дел. К уголовной ответственности привлечены 2 их лидера и 16 участников», - сообщил Тлеген Маткенов.

Из незаконного оборота изъято более 21 тонны различных наркотиков, в том числе около 5,5 тонн марихуаны, почти 300 кг гашиша, более 60 кг синтетики и 250 грамм героина. Наряду с этим, в Туркестанской, Кызылординской и Карагандинской областях ликвидированы 62 плантации культивируемой конопли. Их общая площадь превышала 260 гектаров. При этом изъято и уничтожено 53 тысячи кустов конопли весом более 20 тонн.

«Лидером» в культивировании конопли стала Кызылординская область, где ликвидировано 48 плантаций и изъято более 14 тонн наркосодержащих растений. Возбуждено 14 уголовных дел по незаконному культивированию и три - по сбыту наркотиков в особо крупных размерах. Задержано 11 подозреваемых лиц. Для выявления таких наркопосевов привлекалась вертолетная техника Национальной гвардии МВД РК», - отметил начальник департамента по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел РК.

В ходе воздушного патрулирования в Карагандинской области были задержаны жители Кызылорды, пытавшиеся скрыться на двух специально оборудованных автомашинах повышенной проходимости.





Для их задержания пришлось применить оружие. На месте преступления были обнаружены плантации конопли, сооружения для проживания и хранения агротехники, а также арычная система орошения с бассейном. Изъято 468 кустов наркосодержащих растений», - добавил Тлеген Маткенов