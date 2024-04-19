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    10:12, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    62-летняя жительница Семея организовала секс-притон в сауне

    притон
    Фото: ДП области Абай

    Секс-притоном за стойкой администратора управляла 62-летняя бабушка-сутенерша из Семея. Поступающим по записи клиентам она предлагала услуги «ночных бабочек». С каждого заказа предприимчивая пенсионерка получала в среднем от 15 до 25 тысяч тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz .

    Деятельность резвой бабушки была пресечена сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Stop-трафик».

    При обыске правоохранители изъяли денежные средства и другие вещественные доказательства.

    Сводницу и 9 «жриц любви»: трех гражданок Казахстана и шесть - Узбекистана, доставили в ближайший отдел полиции. Все поставлены на оперативный учет.

    В отношении сводницы проводилось досудебное расследование по части 1 статьи 309 Уголовного кодекса «Организация или содержание притонов для занятия проституцией».

    Пенсионерку приговорили к ограничению свободы на 2 года и 6 месяцев. Сейчас она состоит на пробационном учете департамента уголовно-исполнительной системы по области Абай.

    В случае нарушения условий пробации суд может отменить условное осуждение и заменить его реальным наказанием, то есть пребыванием в стенах пенитенциарного учреждения до конца назначенного в приговоре срока.

    Теги:
    Семей Регионы Казахстана Полиция Суды Притон Проституция
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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